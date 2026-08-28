Les secours poursuivaient leurs recherches vendredi pour tenter de retrouver des rescapés, deux jours après la crue destructrice qui a fait près de 600 morts dans une région frontalière entre le Népal et la Chine, sous la menace persistante de nouvelles inondations.
Crue au Népal: près de 600 morts et des rescapés désespérés par les destructions
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