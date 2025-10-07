La démission surprise du Premier ministre Sébastien Lecornu a ravivé les tensions sur les marchés, plongeant le CAC 40 dans une semaine agitée. Si l’indice a limité la casse, la nervosité reste palpable, notamment sur les valeurs bancaires et les secteurs sensibles à l’instabilité politique. Dans ce contexte incertain, jusqu’où l’indice phare de la Bourse de Paris peut-il reculer ? L'analyse de Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Ecorama du 7 octobre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Crise politique : jusqu’où le CAC 40 peut-il baisser ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
