La flambée des cours du pétrole et la crainte d’un blocage des grandes routes maritimes du Golfe font à nouveau trembler les marchés mondiaux. Dans ce contexte, la France a réuni ce lundi un G7 inédit par visioconférence, associant ministres des Finances, ministres de l’Énergie et banquiers centraux. Philippe Chalmin, professeur émérite à l'université Paris-Dauphine, était l'invité de Stéphanie Antoine sur Questions Directes.
Crise énergétique : le G7 à la hauteur ?
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