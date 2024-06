information fournie par France 24 • 28/06/2024 à 13:08

Entre le Niger et le Bénin, les relations sont tendues. La frontière entre les deux pays a été fermée à la suite du coup d'État du 26 juillet. Elle a été rouverte du côté béninois, mais pas du côté nigérien. Le seul passage entre les deux pays se faisait donc via le fleuve Niger, mais le mois dernier, le Bénin a interdit sa traversée aux passagers et marchandises. Reportage des envoyés spéciaux de France 24 dans le nord du Bénin, Emmanuelle Sodji, Raphaël Ntalé et Stellia Padonou.