A l'issue du conseil des ministres, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon annonce, au lendemain de la démission de Laurence des Cars, la nomination de Christophe Leribault, président du château de Versailles, à la tête du musée le plus visité au monde, dans la tourmente depuis le cambriolage du 19 octobre.
Crise au Louvre: le président du Château de Versailles remplace Laurence des Cars
