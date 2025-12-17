Le gouvernement français craint que la colère des agriculteurs, opposés à l'abattage de leur cheptel dès qu'une bête est contaminée par la dermatose nodulaire, ne prenne de l'ampleur. Le Premier ministre reprend la main sur ce dossier brûlant et tente d'éteindre l'incendie alors que les mobilisations se multiplient.
Crise agricole : Sébastien Lecornu en première ligne
