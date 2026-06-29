Le Canada a décroché une qualification historique pour les 8es de finale de la Coupe du monde en battant l'Afrique du Sud (1-0) à Los Angeles. Le capitaine Stephen Eustaquio a inscrit l'unique but de la rencontre dans le temps additionnel. Les Canucks affronteront le 4 juillet à Houston le vainqueur du match qui opposera lundi les Pays-Bas au Maroc.
Coupe du monde : le Canada arrache une qualification historique en 8es de finale
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