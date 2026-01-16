À quelques semaines d'un scrutin présidentiel, le Costa Rica a décidé de s'inspirer du Salvador pour lutter contre le crime organisé et construit sa propre mégaprison de haute sécurité. Le pays voit une recrudescence de la violence des gangs et de la criminalité liée à la drogue.
Costa Rica : Une mégaprison antigang sur le modèle de celle du Salvador
