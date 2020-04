Coronavirus : l'économie US engloutie ?

Ecorama : Econoclaste • 06/04/2020 à 15:00

Depuis deux semaine, l'économie américaine s'est violemment dégradée. Et si la situation économique était bien plus grave que le discours ambiant ? Est-elle désormais en perdition ? Le point de vue de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 6 avril 2020, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com