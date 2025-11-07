Le sommet pour le Climat, la Cop 30 se poursuit. Pour la présidence brésilienne, l'objectif est de sauver l'accord de Paris scellé il y a 10 ans, alors que les Nations Unies ont admis l'échec, celui de limiter le réchauffement climatique sous 1,5 degrés. Dans le même temps la politique climatique de la présidence Lula, qui a autorisé des forages pétroliers dans la baie de l'Amazone, questionne. Le décryptage de notre chroniqueur international Antoine Mariotti.
COP 30 : Le président du Brésil Lula face à ses contradictions ?
