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Consigner les bouteilles en plastique: la France cherche à réduire ses déchets

information fournie par France 24 21/05/2026 à 17:57

Le Président Emmanuel Macron a relancé l'idée de la consigne pour les bouteilles en plastique. La France paye chaque année 1,5 milliard d'euros de pénalités à l'Union Européenne parce qu'elle n'atteint pas les taux de recyclage requis. Il y a donc une urgence économique et environnementale à améliorer le recyclage dans le pays. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de plastique en Europe.

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3 commentaires

  • 18:54

    Pour réduire le plastic il faudrait déjà ne plus acheter de l' eau en bouteille et et boire celle du robinet .C' est ce que je fais depuis 40 ans , sans compter qu' l faudrait arrêter d' acheter les produits emballés du moins en réduire drastiquement les achats .Ca ne suffira pas mais cela limiterait une partie de la production .

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