Le Président Emmanuel Macron a relancé l'idée de la consigne pour les bouteilles en plastique. La France paye chaque année 1,5 milliard d'euros de pénalités à l'Union Européenne parce qu'elle n'atteint pas les taux de recyclage requis. Il y a donc une urgence économique et environnementale à améliorer le recyclage dans le pays. Les Français sont parmi les plus gros consommateurs de plastique en Europe.
Consigner les bouteilles en plastique: la France cherche à réduire ses déchets
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