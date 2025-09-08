Gabriel Attal, président du groupe Ensemble pour la République à l'Assemblée nationale, propose "un accord d'intérêt général" entre les forces politiques pour les 18 mois à venir, pour "trancher les urgences, protéger les Français et préparer l'avenir".
Confiance: Attal propose "un accord d'intérêt général" entre les partis
