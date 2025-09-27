Dans votre magazine cette semaine : la condamnation de Nicolas Sarkozy.
Cinq ans de prison ferme pour l’ancien chef d’Etat, du jamais vu sous la Vème République.
Nicolas Sarkozy pour association de malfaiteurs, dans le procès du financement Libyen.
Nous reviendrons aussi sur cette promesse faite par le Premier ministre de nommer un gouvernement pour début octobre.
Et puis un hommage à l’actrice franco-italienne Claudia Cardinale.
Condamnation de Nicolas Sarkozy : dans quelles conditions sera détenu l'ancien président ?
