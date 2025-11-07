Les lacs d’Ounianga : un trésor naturel situé dans le Nord du Tchad : au total 18 lacs en plein désert du Sahara. Le site est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, mais les initiatives sont rares pour conserver le site.
Comment protéger les lacs d'Ounianga, site majestueux du Tchad ?
