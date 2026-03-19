Comment participer et voter en assemblée générale en quelques clics ?

information fournie par BoursoBank • 19/03/2026 à 11:54

Vous détenez des actions d'une entreprise cotée et vous ne savez pas comment voter aux assemblées générales ? Vous votez déjà mais vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière votre vote ? Ce webinaire vous apporte toutes les réponses.

Découvrez comment BoursoBank rend le vote 100% digital et aussi simple qu'un ordre de bourse, comment fonctionne la plateforme VoteAccess pour exprimer vos droits en quelques clics et bénéficiez des éclairages d'experts : pourquoi votre vote compte vraiment même avec une seule action, ce qui se joue concrètement en AG (dividende, stratégie, rémunération des dirigeants…), et comment les assemblées générales s'ouvrent progressivement à la participation à distance.

Intervenants :

Anne Gaignard, Directrice générale, La Place des investisseurs

Cyril Barthelemy, Product Owner, SLIB

Richard Roger, Président, Votaccess

Thomas Vitoux, Chef de produit Bourse, BoursoBank