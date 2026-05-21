L'épidémie d'Ebola, responsable de 139 décès suspects dans l'est de la République démocratique du Congo, circulerait depuis deux mois et devrait continuer de se propager, a annoncé mercredi l'Organisation mondiale de la Santé. Patrick Muyaya, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement congolais était l'invité du journal de l'Afrique.
Comment le gouvernement congolais compte riposter contre l'épidémie d'Ebola
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