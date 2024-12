information fournie par Boursorama • 23/12/2024 à 10:03

La réduction des émissions de CO2 est la mère des batailles pour lutter contre le réchauffement climatique, et les entreprises sont en première ligne. L'association "Les Ateliers du Futur" a ainsi dressé, un palmarès des entreprises du CAC 40 les plus avancées en matière de trajectoire Climat. Les explications de Malcolm Stewart, Expert Industrie / Mobilité des Ateliers du Futur et Responsable du Palmarès CAC 40.