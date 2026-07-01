Après avoir conquis le public du Festival de Cannes en ouverture de la Semaine de la critique, "In Waves" arrive en salles. La réalisatrice Pheuong Maï Nguyen est l'invitée de ce nouveau numéro de "À l'Affiche" présenté par Louise Dupont et Thomas Baurez. Elle revient sur son premier long métrage, adapté du roman graphique autobiographique d'A.J. Dungo. Elle raconte la naissance de ce film d'animation sensible qui mêle histoire d'amour, deuil et passion du surf.
Cinéma : "In Waves", des vagues d'amour malgré la douleur
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