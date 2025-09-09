La présidente du groupe Ecologiste et social, Cyrielle Chatelain, affirme qu'"il est possible d’avoir une rupture politique avec la politique d’Emmanuel Macron" et appelle le président à reconnaître que "la cohabitation avec la gauche s’impose à lui", alors que les députés ont renversé le gouvernement lors d'un vote de confiance.
Chute du gouvernement : "une rupture politique" avec Macron est "possible" (Chatelain)
