A la Une de la presse, ce lundi 8 septembre, , le vote de confiance, cet après-midi, à l’assemblée nationale, qui devrait, sauf surprise, entraîner le départ de François Bayrou. Les législatives en Norvège, où le principal parti anti-immigration a le vent en poupe, et où il a beaucoup été question de l’impôt sur la fortune durant la campagne. Et l’arrivée de la «télé lente» en France.
Chute annoncée de F. Bayrou: "Une crise de régime?"
