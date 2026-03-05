Le créateur gabonais Chouchou Lazare ouvre les portes de son atelier à Libreville et évoque le raphia, une matière naturelle extraite des feuilles de palmiers, qui est la marque de fabrique du styliste.
Chouchou Lazare, le styliste gabonais qui transforme le raphia en trésor de la mode
