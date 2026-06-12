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Chine-États-Unis : Macron médiateur ?

information fournie par France 24 12/06/2026 à 13:00

Alors que le sommet du G7 2026 organisé par Emmanuel Macron à Evian du 15 au 17 juin approche, le président français exhorte la Chine, les Etats-Unis et l'Europe à "agir avec urgence avec urgence en vue d'une coordination de leur politique économique pour résorber les déséquilibres mondiaux". Les explications avec David Baverez, investisseur et essayiste, auteur de "Bienvenue en économie de guerre", éditions Novice, 2024.

Emmanuel Macron
G7

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1

1 commentaire

  • 13:20

    LOL !!

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