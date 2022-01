Chine : à Wuhan, les autorités chinoises réécrivent l'histoire du Covid-19

information fournie par France 24 • 25/01/2022 à 14:39

Voilà deux ans, la ville de Wuhan devenait l'épicentre de la pandémie de Covid-19 et ses 11 millions d'habitants étaient placés en quarantaine. Il n’y a plus là-bas de cas positifs depuis des mois et les règles sanitaires restent parmi les plus strictes du pays. C'est surtout la victoire sur le virus que les autorités mettent en avant. Selon la version officielle, le virus ne serait d'ailleurs pas né à Wuhan mais aurait été importé de l'étranger. Le reportage de Lou Kisiela et Antoine Morel.