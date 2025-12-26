 Aller au contenu principal
Cheffe Kafui et Le patissier Jacob N'cho nous régalent pour les fêtes

information fournie par France 24 26/12/2025 à 23:28

À l’occasion des fêtes, notre focus du samedi soir célèbre un Noël gourmand et engagé. Deux chefs français d’origine africaine, Kafui Aguéou-Kossi et Jacob N’Cho, revisitent les classiques de la cuisine et de la pâtisserie française avec des saveurs venues d’Afrique. Une rencontre croisée pleine de goût, d’identité et d’engagement, où la cuisine devient un outil de dialogue culturel.

