Le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte a dénoncé mercredi le "comportement dangereux" de la Russie après une incursion de drones dans le ciel polonais, et déclaré que l’Alliance était prête à défendre son territoire.
Chef de l'Otan à Poutine: "Nous défendrons chaque centimètre" du territoire de l'Alliance
