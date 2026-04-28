Charles III entre mardi 28 avril dans le vif de sa visite d'Etat aux Etats-Unis, avec une réception en grande pompe à la Maison Blanche et un discours devant le Congrès. Mais avec le contexte de la guerre au Moyen-Orient, comment cette visite est perçue au Royaume-Uni ? Les précisions de Bénédicte Paviot.
Charles III reçu par Trump : Qu'en pensent les Britanniques ?
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