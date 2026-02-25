Dans le Bordelais, la crise frappe de plein fouet les viticulteurs. La région représente 46 % des défaillances du secteur en 2025. Baisse de la consommation, surproduction, arrachage massif de vignes : la filière est contrainte de se réinventer pour survivre. Entre distillation des excédents, le succès des vins pétillants et le développement de vins sans alcool, les producteurs cherchent de nouveaux débouchés. Reportage de Fadile Bhayat et Antonia Kerrigan.
Changer pour continuer d'exister : les vins de Bordeaux ne font plus recette
