En France, la succession de canicules et la sécheresse ont entraîné un effondrement de la production agricole. Le principal syndicat d'agriculteurs, la FNSEA, réclame une aide urgente du gouvernement. Mais cela ne suffira pas. Le dérèglement climatique transforme en profondeur les conditions de travail des agriculteurs. Les étés caniculaires sont appelés à se reproduire, il faudra donc adapter les modes de productions à ce nouveau climat, plus chaud, plus aride et plus imprévisible.
Changement climatique: une menace pour la sécurité alimentaire
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