L'été 2026 est le plus chaud jamais enregistré par Météo France. C'est aussi celui qui détient le record de jours en vague de chaleur, 53 en tout. Ce dimanche une station du sud de la France a aussi enregistré la température la plus chaude pour un mois de septembre: 40,3°C. Ces chaleurs extrêmes s'accompagnent d'une grande sécheresse et d'incendies de grande ampleur. Ces conséquences du réchauffement climatique ont fait augmenter l'éco-anxiété en France de 20% en 2 ans.
Chaleurs extrêmes: l'été de tous les records
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