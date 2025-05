Cette alerte que les investisseurs prennent au sérieux

information fournie par Ecorama • 20/05/2025 à 14:10

La décision de Moody's de retirer aux Etats-Unis la meilleure note de crédit AAA intervient dans un environnement déjà tendu. Avec 5% de rendement sur la dette à 30 ans, au plus haut depuis 18 ans, les marchés s'inquiètent de la capacité des Etats-Unis et du Trésor américain à financer leur dette colossale. L'analyse de Christopher Dembik, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet AM. Ecorama du 20 mai 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com