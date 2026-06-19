Les actrices Catherine Deneuve, Chiara Mastroianni, Golshifteh Farahani ou encore l'humoriste Sophia Aram arrivent au crématorium du Père-Lachaise à Paris pour la cérémonie en hommage à Marjane Satrapi, l'autrice franco-iranienne de "Persepolis" décédée à l'âge de 56 ans, "morte de tristesse" un an après la disparition de son mari. IMAGES
Cérémonie en hommage à Marjane Satrapi au Père-Lachaise à Paris
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