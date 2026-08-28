La star québécoise Céline Dion est acclamée par ses fans à son arrivée au Royal Monceau à Paris, où elle séjournera pendant sa résidence parisienne, à environ deux semaines du coup d'envoi d'une série de concerts suscitant un engouement mondial. SONORE
Céline Dion arrive au Royal Monceau à Paris
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