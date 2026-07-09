Depuis son lancement, la collection de carte Panini de la Coupe du monde de football 2026 connaît un franc succès chez les collectionneurs, qui redoublent d'idées pour terminer leur collection. "Je ne vais pas acheter une boîte de 50 pour avoir les deux qui me manquent", lance Vladan Miletic, collectionneur adepte des échanges. "La nouveauté de cette année, c'est que c'est un gros format, tu as 980 stickers. Ça n'a jamais été aussi important", explique Maxime Prudon, collectionneur et revenduer de cartes Panini.
Cartes Panini: la Coupe du monde relance les échanges entre collectionneurs
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