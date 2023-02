Carnet de route : de Bruxelles à Kiev, la diplomatie européenne à l'épreuve de la guerre

information fournie par France 24 • 10/02/2023 à 16:13

Dans ce carnet de route, Caroline de Camaret et Luke Brown ont suivi pas à pas le haut représentant de l'UE Josep Borrell lors du sommet UE-Ukraine à Kiev. Dans le train, dans l'avion, en réunion, sur une opération de déminage... Il analyse ses rapports avec ses homologues européens et ukrainien, commente le soutien de l’UE à la guerre et livre sa vision géopolitique. À la découverte de cette diplomatie européenne en action sur le terrain, nous dévoilons ses coulisses tout en recueillant les impressions de voyage.