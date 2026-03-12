Face au prix "trop élevé" du carburant en France, surtout depuis le début de la guerre au Moyen-Orient fin février, le Pas-de-la-Case, en Andorre, attire de nombreux automobilistes de départements français proches de la principauté.
Carburant: 50 centimes de moins par litre, les stations d'Andorre attirent les Français
