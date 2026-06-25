"À part aller dans des centres commerciaux, on ne savait pas trop quoi faire" : alors que la France étouffe sous la canicule, des habitants bravaient mercredi les interdictions de baignade dans la Loire et dans le Rhône pour se rafraîchir.
Canicule en France: des habitants bravent les interdictions de baignade
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