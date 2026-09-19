L'Institut Curie expérimente en laboratoire les "tumeurs sur puce", des modèles miniatures capables de recréer in vitro les caractéristiques d'une tumeur pour tester les traitements efficaces sur les patientes atteintes d'un cancer du sein.
Cancer du sein: l'Institut Curie explore les tumeurs sur puce
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