 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Canada, Royaume-Uni, Ukraine, Balkans… Qui veut rejoindre l’Union européenne ?

information fournie par France 24 16/10/2026 à 18:00

En dépit des difficultés que connait l'Europe, l'Union continue d'attirer des candidats à l'adhésion. De l'Ukraine au Canada, en passant par les Balkans, des aspirants se manifestent, qu'ils soient séduits par les valeurs européennes ou veuillent rejoindre les Vingt-Sept pour des raisons économiques et géopolitiques. Le Royaume-Uni, qui a quitté le club européen en 2020, pourrait même faire son retour.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

L'essayiste Natacha Polony lance sa campagne au Mondial de l'automobile

information fournie par AFP Video 15 oct.
2
2

Tunnel sous la Manche : un minibus percute un train, blessant 19 personnes

information fournie par AFP Video 08:14
3

Tunnel sous la Manche : un minibus percute un train de fret à l'arrêt, 19 blessés

information fournie par AFP 08:26
4

Nourrir la machine : comment des livres sont numérisés et détruits pour entrainer l'IA

information fournie par France 24 10:09
5

Plan de relance agricole : Lecornu annonce "entre 500 et 700 millions d'euros"

information fournie par AFP 15 oct.
12
6

Sommet de l'UE : Des débats sur les relations économiques avec la Chine

information fournie par France 24 15 oct.
7

Bientôt 500 jours de détention pour Christophe Gleizes en Algérie

information fournie par AFP Video 15 oct.
8

"Super d'être de retour !" : Harry et Meghan font leur première sortie publique au Royaume-Uni

information fournie par AFP 15 oct.
1

Loi intégrale: l'Assemblée nationale adopte la proposition à l'unanimité

information fournie par AFP Video 13 oct.
2

L'Assemblée nationale adopte la loi "intégrale" contre les violences sexistes et sexuelles

information fournie par AFP 13 oct.
3
3

Budget 2027 : les débats démarrent dans l'hémicycle, la dette et la présidentielle dans les esprits

information fournie par AFP 14 oct.
11
4

Le pape opéré sans complications d'un nodule cancéreux au poumon

information fournie par AFP 14 oct.
5

Joseph Kabila en RDC: "Vers une propagation de la guerre?"

information fournie par France 24 14 oct.
6

Cash Confidences : faut-il repenser le modèle économique pour sauver la planète ?

information fournie par Boursorama 14 oct.
7

Présidentielle: LFI promet 106 milliards de recettes supplémentaires pour 2027 et se dit "raisonnable"

information fournie par AFP 14 oct.
25
8

Mouvement lycéen : encore des blocages, mais une "nette décélération" selon l'exécutif

information fournie par AFP 09 oct.
9
1

Top 5 IA du 18/09/2026

information fournie par Libertify 19 sept.
1
2

Retraites, impôts, fonctionnaires, salariés : qui va payer la facture du budget 2027 ?

information fournie par Ecorama 18 sept.
1
3

Dette : la France victime de « l’effet boule de neige » ?

information fournie par Ecorama 17 sept.
2
4

"Personne" ne dictera au Canada avec qui signer des accords, dit Carney

information fournie par AFP Video 17 sept.
5

Dati arrive au tribunal pour le deuxième jour de son procès pour corruption

information fournie par AFP Video 17 sept.
6

Mark Carney balaie les menaces de Trump et salue une "nouvelle alliance" avec l'UE

information fournie par AFP 17 sept.
16
7

Le prince Harry fait sa première apparition publique depuis son retour au Royaume-Uni

information fournie par AFP Video 17 sept.
8

Carburants: à Paris, des automobilistes pour qui "on n'en fait pas assez"

information fournie par AFP Video 23 sept.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank