En dépit des difficultés que connait l'Europe, l'Union continue d'attirer des candidats à l'adhésion. De l'Ukraine au Canada, en passant par les Balkans, des aspirants se manifestent, qu'ils soient séduits par les valeurs européennes ou veuillent rejoindre les Vingt-Sept pour des raisons économiques et géopolitiques. Le Royaume-Uni, qui a quitté le club européen en 2020, pourrait même faire son retour.
Canada, Royaume-Uni, Ukraine, Balkans… Qui veut rejoindre l’Union européenne ?
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