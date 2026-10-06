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Canada : les indépendantistes remportent les élections au Québec

information fournie par AFP Video 06/10/2026 à 15:28

Les indépendantistes du Parti québécois ont remporté lundi les élections dans la province francophone où ils promettent d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance.

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