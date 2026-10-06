Les indépendantistes du Parti québécois ont remporté lundi les élections dans la province francophone où ils promettent d'organiser un nouveau référendum sur l'indépendance.
Canada : les indépendantistes remportent les élections au Québec
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