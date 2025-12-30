La CAN se poursuit au Maroc : le Sénégal a battu le Bénin 3 buts à 0. La RD Congo a remporté la rencontre face au Botswana 3 buts à 0. La rencontre Tanzanie-Tunisie s'est soldée par un score vierge, et l'Ouganda s'est incliné devant le Nigeria 3 buts à 1. Mercredi les fans de football regarderont de près la performance des tenants du titre : les Eléphants, qui jouent face au Gabon. Le Gabon est déjà éliminé mais la Côte d'Ivoire doit à tout prix être première du groupe F.
CAN : le Sénégal et la RD Congo s'imposent largement, les Eléphants se préparent face au Gabon
