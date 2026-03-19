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CAN: la colère ne retombe pas au Sénégal qui annonce saisir le TAS

information fournie par France 24 19/03/2026 à 22:34

La colère n’est toujours pas retombée au Sénégal 48 heures après la décision du jury d’appel de la Confédération africaine de football retirant le titre de la CAN 2025 au Sénégal au détriment du Maroc. Ce jeudi devant la presse la fédération sénégalaise de football a affirmé engager le combat devant le Tribunal arbitral du sport, plus haute juridiction sportive basée à Lausanne.

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