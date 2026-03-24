C'est ce mardi que le Sénégal dépose un recours devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne pour contester le titre de champion d’Afrique attribué au Maroc par la CAF. C'est le début peut être d'une longue procédure qui pourra durer plusieurs mois avant de connaître le verdict final.
CAN 2025, le Sénégal dépose un recours devant le Tribunal arbitral du sport
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