CAN-2025: le Maroc se qualifie sans trembler, l'Afrique du Sud rejoint l'Egypte en huitièmes

information fournie par France 24 • 29/12/2025 à 23:45

Sous pression devant son public, le Maroc n'a pas dérogé à son statut de favori de la CAN-2025 en surclassant la Zambie (3-0) pour finir premier de son groupe et filer en 8e de finale, lundi à Rabat. Avec sept points en tête du groupe A, le Maroc termine loin devant le Mali (3 pts), qui a été tenu en échec 0-0 par les Comores. L'Afrique du Sud, entrainée par le Belge Hugo Broos, a laborieusement dominé le Zimbabwe 3 à 2 dans une partie ponctuée de bourdes, mais se qualifie pour les huitièmes.