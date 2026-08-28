"Nous avons besoin des écologistes, c'est simple, c'est clair", déclare Olivier Faure alors que le Parti socialiste fait sa rentrée à Blois, avec en ligne de mire la primaire de la gauche socialiste et démocratique, celle de la "gauche unitaire", plus large, ayant échoué. A ses côtés, l'écologiste Cyrielle Chatelain n'apporte son soutien à aucun candidat, contrairement à d'autres dans son propre camp. SONORE
Campus du PS à Blois: "Nous avons besoin des écologistes" (Olivier Faure)
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