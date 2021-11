Cameroun: quatre élèves et une enseignante tués dans un lycée en zone anglophone

information fournie par France 24 • 24/11/2021 à 23:16

Quatre élèves et une enseignante ont été tués mercredi dans l'attaque d'un lycée du Sud-Ouest au Cameroun, l'une des deux régions anglophones du pays en proie à un conflit meurtrier entre l'armée et des séparatistes. Dans les deux régions Sud-Ouest et Nord-Ouest, où vit l'essentiel de la minorité anglophone d'un pays majoritairement francophone, un conflit sanglant oppose depuis 2017 les groupes armés séparatistes et les forces de sécurité.