Au Burkina Faso, à l’occasion de l’AN 1 de la Révolution dite Progressiste Populaire (RPP), le chef de la junte du Burkina a accordé un entretien à des journalistes triés sur le volet …. Il a fait le bilan de son action depuis le coup d’état de septembre 2022 qui l’a porté au pouvoir et pour lui tout va bien.
Burkina Faso, Ibrahim Traoré fait le bilan de l'an 1 de la Révolution
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