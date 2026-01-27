"La motion de censure sur cette lecture du budget a échoué encore une fois à quelques voix, du fait notamment du changement d'alliance des socialistes", explique Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale.
Budget: l'Assemblée repousse à nouveau une motion de censure de la gauche hors PS
