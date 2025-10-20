Alors que la note de crédit de la France a été dégradée inopinément par S&P vendredi, les débats à l'Assemblée sur le budget 2026 commencent ce lundi. Vont-elles aggraver l'effort et les hausses d'impôt déjà prévues dans la copie initiale ? Éléments de réponses avec Julia Ruiz, journaliste au Figaro. Ecorama du 20 octobre 2025 présenté par Aude Kersulec sur Boursorama.com
Budget français : le message de S&P sera-t-il entendu ?
