"Un budget Frankenstein qui ne satisfera personne" déclare Eric Coquerel, à l'issue de l'examen du budget 2026 en commission des Finances qu'il préside. "Je ne vois pas comment il passerait l'épreuve de la séance" ajoute-t-il.
Budget 2026 : "un budget Frankenstein qui ne satisfera personne" (Coquerel)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro