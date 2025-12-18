Des milliers d'agriculteurs européens manifestaient jeudi à Bruxelles pour protester contre la politique agricole de l'UE, ciblant notamment l'accord de libre-échange avec le Mercosur, accusé de mettre en danger de nombreuses filières.
Bruxelles capitale de la colère agricole
